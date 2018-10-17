Spor kurslarına ilgi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan spor kursları ilgi görüyor.

Beden Eğitimi Öğretmeni Erhan Dagdeviren’in öğretmenliğini yaptığı step kurslarına özellikle Şaphane Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Boş zamanlarını spor ve fiziksel etkinliklerle değerlendirdiklerini belirten öğrenciler, bu fırsatı sağlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne teşekkür ettiklerini belirttiler.

İlçede bulunan Kapalı Spor Salonu’nun ve Şaphane Kaymakamlığı tarafından temin edilen spor malzemelerinin de gençlerin kullanımına sunulduğunu belirten Kurum Müdürü Fuat Bayri, ’’Yakında bayanlar için de step aerobik kurslarına başlayacağız ve İlçe ye yeni bir hareketlilik kazandıracağız’’ diye konuştu. (YD-EFE)