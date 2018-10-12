KÜTAHYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:56

Standart Türk Klavyesi Kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Standart Türk klavyesi kursu’ açıldı.Usta öğreticiliğini Mehmet Arık’ın yaptığı kursa Şaphane Meslek Yüksekokulu’nun çeşitli bölümlerinde öğrenim...

Standart Türk Klavyesi Kursu
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Standart Türk klavyesi kursu’ açıldı.

Usta öğreticiliğini Mehmet Arık’ın yaptığı kursa Şaphane Meslek Yüksekokulu’nun çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 21 kursiyerin katıldığı bildirildi.

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’108 saatlik kursu başarı ile bitiren kursiyerlere kurs bitirme belgesi verilerek özellikle hukuk büroları ve adliyelerde iş bulmalarının yolu açılmış olacak. Tuşları doğru kullanma ve hızlı klavye kullanımı ile yazı yazma modüllerinden oluşan kurs büro yönetimi ve sekreterlik alanında mesleki kurslar kapsamında yer alıyor’’ diye konuştu.(YD-EFE)
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