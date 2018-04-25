KÜTAHYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:28

Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarı

Kütahya Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.Düzenlenen bilim fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Vehbi Keler, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, son yıllarda okullarda bilimsel gelişmenin...

Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda Bilim Fuarı
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Kütahya Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Düzenlenen bilim fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Vehbi Keler, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, son yıllarda okullarda bilimsel gelişmenin artmasında çok önemli roller üstleniyor. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak ve anlayarak öğrenmelerinde çok büyük katkıları var. Öğrencilerimizin emekleri, öğretmenlerimizin gayretleri ve yönlendirmeleriyle böyle bir proje ortaya çıktı. Önümüzdeki yıllarda bu tür projelere devam edeceğiz. Bireysel TÜBİTAK Projelerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapmayı amaçlamaktayız" ifadelerini kullandı.
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