Tarhana mesaisi

Özellikle kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tarhana için Kütahya’nın Pazarlar İlçesindeki kadınlar kolları sıvadı.

Pazarlar İlçesinde mahalle aralarında bir araya gelen kadınlar da kışlık tarhanalarını hazırlıyor. İmece usulü yapılan ev tarhanası, birçok işlemden geçtikten sonra sofralarda yer alıyor.

Yoğurdun, buğdayın eşsiz lezzeti ile harmanlandıktan sonra güneşin faydası ile kış sofralarımızın baş tacı olan tarhana için şu günlerde hummalı bir hazırlık yapılıyor. Hamur halinde bekletildikten sonra güneşte kurutulmaya serilen tarhanalar kış için hazır hale getiriliyor. Tarhana yapımı için uğraşan ev hanımları tarhanaları kurutmak için balkonlara, teraslara, yol kenarlarına, kaldırım üzerlerine, ev bahçeleri ile uygun boşluk alanlara seriyor.

Yapımı aşaması ile ilgili de konuşan Hatice Kul, “Tarhana yapılışı, içine konulan malzemesi, kurutulması ve saklanması bakımından bölgelere göre farklılık gösterir. Özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak en sıcak dosttur. Yoğurt, un, nohut, nane, kırmızı ve yeşilbiber, arzu edilirse ince doğranmış soğan kullanılır. İyice yoğrularak hamur kıvamına getirilen karışım bir kap içerisinde bezle üzeri kapatılarak mayalanması ve kabarması için bir hafta kadar bekletilir. Mayalanması için normalden uzun bekletilen tarhana ekşi tat vermektedir. Mayalanma süresi kısa tutulursa tarhana lezzet olarak tatlı olur. Mayalanan karışım, bez üzerine parçalar halinde dökülür. Açık havada ve gölge bir alanda kurumaya bırakılır” diye konuştu.

Mayalanma süresi sonunda tarhananın gölgede kurutulmaya bırakıldığını aktaran Hatice Kul,, “Bizler de annelerimizden nasıl görüp öğrendiysek gelecek nesillerimize de biz bu şekilde aktarmaya devam ediyoruz. Bu geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin devam ettirilmesi gerekiyor. İnsanın kendi eliyle yaptığı bir başka oluyor. Kışlık ürünlerimizin hemen hemen hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Burada imece usulü ile kışlık soframızın baş tacı tarhanayı yapmak için bir araya geldik. Kış mevsimi başlamadan yaz aylarında tarhana yapmak bizim kültürümüzden geliyor" dedi.(MB-EFE)