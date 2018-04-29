Tarihe mal olmuş kahramanlar oyuncak haline getirildi

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünde tarihe mal olmuş isimler oyuncak haline getirildi.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde ’Bizim Oyuncaklarımız’ projesi kapsamında Ertuğrul Gazi’den Osman Bey’e, Süleyman Şah’tan Hayme Ana’ya kadar Osmanlı figürlerinin oyuncakları yapılıyor. Osmanlı’nın Kütahya’da yeniden hayat bulduğunu kaydeden Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Gören, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade etti. Gören, "Hayata geçirdiğimiz proje ile Ertuğrul Gazi’den Osman Bey’e, Süleyman Şah’tan Hayme Ana’ya kadar Osmanlı figürlerinin oyuncaklarını yapıyoruz. Tema çalışmaları kapsamında hayata geçirilen projeye ile milli kahramanlarımız yeniden hayat buldu. Milli kahramanlarımızı gün yüzüne çıkartıp çocuklarımıza onları sevdirebilmek için ’Bizim Oyuncaklar’ projelerimizi hazırladık. Yaptığımız oyuncaklar gerçekçi olsun diye tüm unsurları ön plaka çıkardık. Çocuklarımız, çok rahat sevebileceği ve oynayabileceği oyuncakları sever. Çocuklarımız, giydirip çıkartabileceği ve değiştirebileceği oyuncağı sever. Bu milli oyuncaklar Türkiye’de bir ilk. Oyuncağın kafasının keçeden olması, eklemli olması, kıyafetlerin giydirilip çıkartılması bir ilk. Oyuncağı 2 kişilik bir ekip hazırladı. Giyim atölyemiz kıyafetleri çalıştı. El sanatları atölyemiz de ortam aksesuarlarını hazırlardı. Bir oyuncağın üretimi 7 kişilik bir ekip tarafından 3 günü buluyor" diye konuştu.