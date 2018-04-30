Taşeron işçiler kadroya geçti

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde belediye bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci tamamlanarak 9 işçinin kadroya geçtiği belirtildi.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan’ın makamında kadroya geçen 9 taşeron işçiyle bir araya gelerek imza töreni yapıldı.

Pazarlar Belediyesi bünyesinde çalışan 9 taşeron işçisi düzenlenen törenle kamu görevlisi olarak kadrolarına kavuşmanın sevincini yaşadılar.

Başkan Erdoğan, imza töreninde yaptığı konuşmada kadroya geçen işçiler adına çok sevindiğini belirterek, “Belediyemize bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilerin tamamı kadroya geçti. En az sizler kadar sevindim, bizler sizlerin çalışmalarınızdan memnunduk şimdi hep birlikte daha çok çalışıp daha çok mutlu ve memnun olacağız. İşini iyi yapan ve başarılı olan herkesi ödüllendirmek ve merhametle herkese eşit mesafede durmak ilkemizdir. Kamu görevlisinin önce milletin hizmetkarı, sonra da vatanına milletine canıyla malıyla seferber olan neferi demektir” dedi.

Pazarlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli Ramazan Karakaş duyduğu sevinci anlattı. Karakaş, " Bizim açımızdan çok güzel bir olay. Güzel bir duygu yaşıyoruz şuanda. Devletimizden Allah razı olsun, bizi taşerondan kurtardı, çok mutluyuz” diye konuştu.(MB-EFE)