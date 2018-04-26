Tavşanlı Karakova semt sahaları yeniden yapılıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Karakova Semt sahalarında çalışmalar başladı.

Tavşanlı ve Domaniç’te bulunan futbol kulüplerinin resmi müsabakalarının oynandığı Karakova Semt sahalarına 2 sentetik yeni saha, 8 soyunma odası, 3 hakem odası, 496’şar kişilik 2 tribün yapılması planlanıyor. Daha önceleri Ak Parti ilçe başkanı Nejat Tülek başkanlığında bir takım ziyaretler için Ankara’ya giden heyet Ankara’dan eli boş dönmedi. Gerekli destekleri aldıktan sonra Tavşanlı Belediyesinin destekleri ile kısa sürede başlayan saha yapım çalışmaları Tavşanlı’da spor kamuoyunda heyecan uyandırdı. Sahanın, tamamlanmasının ardından uzun yıllar bölge futboluna hizmet vereceği düşünülüyor.

Karakova’da yapılan çalışmaları Kaymakam Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Ak Parti ilçe Başkanı Nejat Tülek, Kütahya ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay yerinde incelediler.

Sahada Nusrettin Gökmen - Murkay ortaklığı şeklinde çalışma yapan firma yetkilisi Nusrettin Gökmen de "4 ay içerisinde işi bitirip teslim edeceğiz" dedi. (Tİ - EFE)