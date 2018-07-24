KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 11:55

Tavşanlı protokolü, şehidin kardeşinin düğününe katıldı

Küthya’nın Tavşanlı ilçesinde şehit kardeşinin düğününe protokolün yoğun ilgisi oldu.1 Ekim 2015 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap bölgesinde teröristlerce düzenlenen mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan...

Tavşanlı protokolü, şehidin kardeşinin düğününe katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Küthya’nın Tavşanlı ilçesinde şehit kardeşinin düğününe protokolün yoğun ilgisi oldu.

1 Ekim 2015 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap bölgesinde teröristlerce düzenlenen mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Büber’in kardeşi Burak Büber’in düğün merasimi kalabalık davetli eşliğinde gerçekleşti.

Burak Büber ile Sena Gökçen ömür boyu hayat arkadaşlığı için düzenlenen törenle mutluluğa adım attılar.

Şehrar Düğün Salonunda düzenlenen düğün merasimine Tavşanlı AK Parti ilçe Başkanı Nejat Tülek, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Jandarma Komutanı Binbaşı Tuğrul Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, Cevizdere Şehitler Derneği Başkanı Adem Öztürk, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Düğün konvoyu ilk olarak Beyköy’den jandarma korteji eşliğinde çıktı, daha sonra Şehrar Düğün Salonunda Belediye Başkanı Mustafa Güler’in, Ak Parti ilçe başkanı Nejat Tülek, Jandarma Komutanı Tuğrul Demiryürek ve Emniyet Müdürü Turgay Temel şahitliğinde kıydığı nikah ile muhteşem bir düğün gerçekleşti. (Tİ - EFE )
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku