KÜTAHYA:
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24 Nisan 2018 Salı 20:40

Tavşanlı’da 14 genç çiftçi 6’şar adet damızlık düve

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde genç çiftçi projesine başvuran üreticilere düveleri teslim edildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ’genç çiftçi hibe destek projesi’ kapsamında, büyükbaş düve almaya hak...

Tavşanlı'da 14 genç çiftçi 6'şar adet damızlık düve
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde genç çiftçi projesine başvuran üreticilere düveleri teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ’genç çiftçi hibe destek projesi’ kapsamında, büyükbaş düve almaya hak kazanan 14 genç çiftçiye, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen törende kura usulü her çiftçiye 6’şar adet olmak üzere toplam 84 düve teslim edildi.

Törene Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Temel ve genç çiftçiler katıldı.

Tören sonunda İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veterinerleri, genç çiftçilere düvelerin bakımları konusunda bilgiler verdi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Temel, 2018 yılı Genç Çiftçi proje başvuruların 30 Nisan tarihine kadar devam edeceğini ve genç çiftçilerin müracaatlarını bu tarihe kadar yapabileceklerini söyledi. (Tİ - EFE)
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