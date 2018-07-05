Tavşanlı’da silahla eğlenceye af yok

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düğün konvoyundan havaya pompalı tüfekle ateş eden kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düğün konvoyundan havaya pompalı tüfekle ateş eden kişi hakkında işlem başlatıldı.

Tavşanlı ilçesinde bir düğün konvoyundan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı araştırmada 20 yaşındaki H.B. isimli kişinin pompalı tüfek ile ses fişeği attığı tespit edildi.

Olayla ilgili genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 2521 sayılı kanuna muhalefetten kişi hakkında işlem başlatıldı. Ele geçirilen tüfek muhafaza altına alındı.

Pompalı tüfeğin 16 yaşındaki M.Ş.’ye ait olduğu tespit edilerek bu kişi hakkında da idari yaptırım kararı uygulandı. (Tİ - EFE)