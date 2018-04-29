Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yarlılardan sürücü Sadettin Kandemir’in eşi Emine Kandemir doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (Tİ - EFE)

Kaza, Tavşanlı ilçesi Demirbilek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirbilek Köyünden Tunçbilek Beldesi istikametine gitmekte Sadettin Kandemir yönetimindeki 43 AAF 396 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Sadettin Kandemir, eşi Emine Kandemir ve Mehmet Böcekçi yaralandı.

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