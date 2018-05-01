Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kuruçay Karayolu’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kuruçay beldesi istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Muammer Demir yönetimindeki 64 DN 132 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Muammer Demir yaralandı.Yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı. (Tİ - EFE)