Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kuruçay beldesi istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Muammer Demir yönetimindeki 64 DN 132 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Muammer Demir yaralandı.

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