Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Ufuk Caddesi Atatürk Lisesi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Moymul Mahallesi istikametine gitmekte olan Hakan Uslu idaresindeki 43 AAG 302 plakalı otomobil ile Melih Şevik (17) yönetimindeki 43 AAC 770 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Melih Şevik yaralandı.Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (Tİ - EFE)