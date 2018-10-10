Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi maden ocağı sahası içerisinde bulunan stabilize yol üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İ.A. yönetimindeki 43 U 7774 plakalı otomobil ile Z.S. idaresindeki 23 K 5593 plakalı hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü İ.A. yaralandı.Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (Tİ - EFE)