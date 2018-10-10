KÜTAHYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:53

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi maden ocağı sahası içerisinde bulunan stabilize yol üzerinde meydana...

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi maden ocağı sahası içerisinde bulunan stabilize yol üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.A. yönetimindeki 43 U 7774 plakalı otomobil ile Z.S. idaresindeki 23 K 5593 plakalı hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü İ.A. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (Tİ - EFE)
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