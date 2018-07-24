Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Emet karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepecik Beldesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan A.A. yönetimindeki 43 U 2330 plakalı otomobil, yoldan çıkarak boş araziye gitti.
Kazada, sürücü A.A. ve aynı araçta bulunan H.Y. yaralandılar.Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. (Tİ -EFE)