Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı’dan Kütahya istikametine gitmekte olan Ahmet Erbey idaresindeki 34 FG 5850 plakalı otomobil yolun yağış nedeniyle kayganlaşması ile direksiyon hakimiyetini kaybederek Ayşe Kaya yönetimindeki 43 NL 275 plakalı araca çarptı.

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