Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Çobanköy yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı’dan Kütahya istikametine gitmekte olan Ahmet Erbey idaresindeki 34 FG 5850 plakalı otomobil yolun yağış nedeniyle kayganlaşması ile direksiyon hakimiyetini kaybederek Ayşe Kaya yönetimindeki 43 NL 275 plakalı araca çarptı.
Kazada, sürücü Ahmet Erbey, Ayşe Kaya ile aynı araçta bulunan bebek Melisa Yıldıray yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. (Tİ -EFE)