Tecrübeli antrenör Ahmet Saka Ömerbeyspor’da

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi amatörspor kulüplerinin ’kupa canavarı Ahmet Saka’, Tavşanlı 1. Amatör Küme takımlarından Ömerbeyspor ile anlaştı.
En son Ayvalıspor’da antrenörlük yapan Ahmet Saka Tavşanlı’da 10. Şampiyonluk elde ederek rekora da imza atan antrenör olmuştu.Antrenör Ahmet Saka, Domaniçspor’un yanısıra Tavşanlı’da Moymulspor , Kurucayspor, Tunçbilek Belediyespor, Demirbilekspor, Dağçeşmespor, Yaylacıkspor, Beyköyspor, Ayvalıspor, Gürağaçspor ve Çobanköyspor ’da antrenörlük yapmıştı. (Tİ - EFE)