Teknoloji bağımlılığı uyarısı

Kütahya Valisi A.Hamdi Nayir, teknoloji bağımlılığının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Bağımlılıkla ilgili öğretmenlere çağrıda bulunun Vali Nayir, “Geldiğimiz zaman içerisinde çocuklarımızı meşgul eden, eğitimden uzak tutan bir sürü şey var; internet, cep telefonu.Bunlar çocuklarımızın dersle ilgilenmesini engelleyen hususlar. Bir zamanlar sigara ve alkol kötü alışkanlıktı, daha sonra uyuşturucu girdi, şimdi de teknoloji bağımlılığı önümüzde. Bunlar sizin işlerinizi zorlaştırıyor; ama hiçbir bahanenin arkasına sığınmamamız, yapmamız gereken işi en güzel şekilde yapma gayreti içinde olmamız lazım. Başarıyı tetikleyecek hususların başında öğretmenlerimiz geliyor. Öğretmenlerimiz bu konuların ehemmiyetini en az benim kadar biliyorlardır” dedi.

“Güçlülerin haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz” diyen A.Hamdi Nayir, “Güçlü olmamız lazım. Haklı olmak tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Ya petrolünüzle ya topraklarınızdan çıkan altınla güçlü olacaksınız veya askeri gücünüzle. Bunların en önemlisi iyi yetişmiş, işini bilen, geleceğe de ümit veren yetişmiş insan gücüyle güçlü olacaksınız. Almanya ve Japonya yerle bir edilmişken iyi yetişmiş insan gücü sayesinde 10 yıl geçmeden kendini toparladı ve bugün dünyanın lideri pozisyonundalar. Doğal ve tarihi güzelliklerimiz çok fazla; ama güçlü olmamızın yolu iyi yetişmiş insan gücüne sahip olmaktan geçiyor. Bu her birimizin geleceği, teminatı durumunda. Öğretmenlerimiz bunun farkında olarak çocuklarımızı yetiştirmeliler” şeklinde konuştu.

Çocukların her birine bir hedef belirlenmesi ve bu hedef doğrultusunda yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Nayir, “Çocuklarımızın başarmaması için hiçbir sebep yok yeter ki ufuk verelim. Aile de başlasın bu ufuk verme. Anne, baba ‘biz sana güveniyoruz’ desin, öğretmen şevkini kırmasın, yol göstersin. Çocuk kendine inansın. Bazen çok ufak şeyler çok büyük yıkımlara yol açabiliyor. Çocuklarımızın her biri birer mücevher. İşlensin çok iyi sanatçı, sporcu, akademisyen, doktor, öğretmen, mühendis olur. Olmaz diye bir şeyi kabul etmemek lazım; ama bir ufuk vermek, çocuklara hedef koymak lazım. Bunu yapabilirsek çok şey başarmış olacağız” diye konuştu. (EFE)