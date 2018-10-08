KÜTAHYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:51

TMSF şirketi Vahdet Süt, ihracat atağı başlattı

Kütahya Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren TMSF’nin kayyum olduğu Vahdet Süt Gıda A.Ş., tarihinde ilk kez ihracat yaptı.Fabrikanın yönetim kurulu üyeleri, Nizamülmülk Güneş, Bilal Cicavoğlu ve Sami Çankaya, Irak’ta gıda toptancılığı...

TMSF şirketi Vahdet Süt, ihracat atağı başlattı
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Kütahya Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren TMSF’nin kayyum olduğu Vahdet Süt Gıda A.Ş., tarihinde ilk kez ihracat yaptı.

Fabrikanın yönetim kurulu üyeleri, Nizamülmülk Güneş, Bilal Cicavoğlu ve Sami Çankaya, Irak’ta gıda toptancılığı yapan bir firmaya beyaz peynir kaşar peyniri ve kutulu süt mamullerinin ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

Bilal Cicavoğlu, "Vahdet Süt olarak Irak’a yaptığımız ihracat ile firmamızın satış hacmini artırdık hem de ülkemizin ihracatını artırmada küçük de olsa bizim katkımız olduğu için yönetim kurulu olarak mutlu olduk. Bundan sonra Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerine ihracatımız artarak devam edecektir" diye konuştu. (EFE)
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