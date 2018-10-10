KÜTAHYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:55

Tuğgeneral Gündüz‘den teşekkür ziyareti

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören‘e teşekkür ziyaretinde bulundu.Üniversitenin Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen...

Tuğgeneral Gündüz‘den teşekkür ziyareti
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Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören‘e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Üniversitenin Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Gören, Tuğgeneral Gündüz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti.(EFE)
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