Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören‘e teşekkür ziyaretinde bulundu.Üniversitenin Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Gören, Tuğgeneral Gündüz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti.(EFE)
Tuğgeneral Gündüz‘den teşekkür ziyareti
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören‘e teşekkür ziyaretinde bulundu.Üniversitenin Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen...