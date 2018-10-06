Ücretsiz resim kursuna ilgi

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi’nin 7-11 yaş arası öğrencilere yönelik açtığı

ücretsiz resim kursu ilgi görüyor.

Yaklaşık 30 öğrenciye merkezin sanatçıları Sebahat Sarıoğlu, Hasan Kara, Aynur Kinkav, Selda Ünveren, Eyüp İşal ve Ayşe Kart tarafından haftada bir yağlı boya tablo kursu veriliyor.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, kursun sömestri tatiline kadar her hafta Cumartesi günleri devam edeceğini ifade etti.

Sarıoğlu, öğrenciler tarafından yapılan tabloların kurs sonrası sergileneceğini dile getirdi. (EFE)