KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:16

Ücretsiz resim kursuna ilgi

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi’nin 7-11 yaş arası öğrencilere yönelik açtığıücretsiz resim kursu ilgi görüyor.Yaklaşık 30 öğrenciye merkezin sanatçıları Sebahat Sarıoğlu, Hasan Kara, Aynur Kinkav, Selda Ünveren,...

Ücretsiz resim kursuna ilgi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi’nin 7-11 yaş arası öğrencilere yönelik açtığı

ücretsiz resim kursu ilgi görüyor.

Yaklaşık 30 öğrenciye merkezin sanatçıları Sebahat Sarıoğlu, Hasan Kara, Aynur Kinkav, Selda Ünveren, Eyüp İşal ve Ayşe Kart tarafından haftada bir yağlı boya tablo kursu veriliyor.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, kursun sömestri tatiline kadar her hafta Cumartesi günleri devam edeceğini ifade etti.

Sarıoğlu, öğrenciler tarafından yapılan tabloların kurs sonrası sergileneceğini dile getirdi. (EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku