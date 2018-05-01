KÜTAHYA:
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01 Mayıs 2018 Salı 12:38

Üniversite öğrencisi okul harçlığını boya yaparak çıkartıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu’nda okuyan Mikail Göz, okul harçlığını boya yaparak çıkartıyor.Hem okuyup hem de para kazandığını belirten Mikail Göz, ’’ Biz 5 kardeşiz....

Üniversite öğrencisi okul harçlığını boya yaparak çıkartıyor
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulu’nda okuyan Mikail Göz, okul harçlığını boya yaparak çıkartıyor.

Hem okuyup hem de para kazandığını belirten Mikail Göz, ’’ Biz 5 kardeşiz. 3 Kardeşimde okuyor, ailemde babamdan başka çalışan yok. Babamın kazancı az oluyor. imkanlarımız kısıtlı olduğu için çalışıyorum. Ailemden para isteyemiyorum. İş olduğu zaman gelip burada günlüğü 35 liradan boya işi yapıyorum. Bu da benim için ek bir gelir oluyor. Daha iyi okumama neden oluyor. Allah’ın izniyle babamın emeklerini boşa çıkarmayıp okuluma devam ediyorum” dedi.

Şaphane halkı elimizden tuttu. İş verdiler. Boya olsun tarla işi olsun. Bu işler sayesinde okumaya çalışıyorum. Tek isteğim okulumu bitirip topluma yararlı bir birey olmak’’ diye konuştu. (YD-EFE)
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