KÜTAHYA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:14

"Üniversiteler bacasız fabrika gibi"

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İslamoğlu yurdunda kalan üniversite öğrencileri için tanışma ve birlik beraberlik programı düzenledi.Şaphane KYK Yurt Müdürlüğü Yemekhanesi’nde düzenlenen kahvaltı programına,...

'Üniversiteler bacasız fabrika gibi'
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İslamoğlu yurdunda kalan üniversite öğrencileri için tanışma ve birlik beraberlik programı düzenledi.

Şaphane KYK Yurt Müdürlüğü Yemekhanesi’nde düzenlenen kahvaltı programına, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Şaphane Müftüsü Metin Çelebi, Şaphane Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Figen Börek ve öğrenciler katıldı.

Şaphane ilçemiz için öğrencilerimizin yapmış olduğu katkının her zaman farkında olduklarını belirten Rasim Daşhan, ’’ İlçemizde üniversitemizle ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu konuda AK Parti ilçe Başkanı Murat Çakır ile de istişare içerisinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizin rahat etmesi ve yeni gelen öğrencilerimizin şirin ilçemize uyum sağlaması için bu programlara oldukça önem veriyoruz. Üniversiteler bizim için ilçeye sağladığı katkı ile bacasız fabrikadır. Bugün yapılan Kaynaşma ve dayanışma kahvaltısında onları dinleme imkanı bulduk. Organizasyonu gerçekleştiren Yurt Müdiresi Figen Börek, yurt çalışanları ve katılım sağlayan ilçe müftümüz ile öğrencilerimize teşekkür ederim’’ diye konuştu.(YD-EFE)
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