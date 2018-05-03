Üniversiteli gençlerden ’Seven eller’ projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı, Öğretim Görevlisi Kudret Armağan ve 34 öğrenci tarafından, yaşlı ve hasta vatandaşlara yardım amacıyla...

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı, Öğretim Görevlisi Kudret Armağan ve 34 öğrenci tarafından, yaşlı ve hasta vatandaşlara yardım amacıyla hazırlanan ’Seven eller’ projesi hayata geçirildi.

Projenin, Simav’da pazar alışverişi yapan yaşlı ve hasta vatandaşlara yardım amaçlı hazırlandığı belirtildi.

Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) İnsan kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, “DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Yönetimi öğrencilerimizle, 34 öğrencimizden oluşan bir projeye başladık. Projemizin adı seven eller projesi “ dedi.

MYO öğrencilerinden Yusuf Can, “Bölüm başkanımız Kudret Armağan önderliğinde yapmış olduğumuz seven eller projesi kapsamında, arkadaşlarımızla birlikte Simav halkına yardım edeceğiz, onların poşetlerini evlerine kadar taşıyacağız ve projemiz amacına ulaşmış olacak” şeklinde konuştu.

Pazar alış verişi yapan Ayşe Kocabaş, Projenin çok güzel olduğunu belirterek, yaşlılara ve hastalara yardımcı olmanın çok güzel bir şey olduğunu ifade etti.

Pazar alış verişi yapan Muzaffer Karaduman, “Üniversite öğrencilerine ve hocalarına çok çok teşekkür ediyorum, yaptıkları projede başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından eşyaları taşınan Hatice Utay, yardımcı olan öğrencilerden çok memnun olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Emekli öğretmen İsmet Karahan, “Öğrenciler pazarda bize yardımcı oldular, çok memnun olduk. Başarılı olmalarını dilerim” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerinin yardım çalışmalarını gözlemleyen Nuri Girişkin, yardım organizasyonunu yapanların çok iyi insanlar olduğunu ve çok güzel bir davranış olduğunu söyledi.

’Seven Eller’ projesini yürüten MYO İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü öğrencilerinin, Simav’ın pazar yerinde 56 yaşlı ve hasta vatandaşa yardım ederek, evlerine kadar eşyalarını taşıdıkları bildirildi. (MEİ-EFE)