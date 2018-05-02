Üreticiye ücretsiz fidan

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde muhtarlık tarafından köylülere bin 750 adet ücretsiz ceviz, çitlembik, selvi ve dişbudak fidanı dağıtıldı.Köy meydanında yapılan fidan dağıtımına köylüler büyük ilgi gösterirken,...

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde muhtarlık tarafından köylülere bin 750 adet ücretsiz ceviz, çitlembik, selvi ve dişbudak fidanı dağıtıldı.

Köy meydanında yapılan fidan dağıtımına köylüler büyük ilgi gösterirken, fidanlar kısa sürede tükendi.

Köy Muhtarı Osman Gündüz, Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin ettikleri bin 750 adet fidan dağıtıklarını ifade ederek,” ‘Temiz bir köy ve temiz bir hava’ sloganıyla köyümüzde başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarımız çerçevesinde Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin ettiğimiz 1000 ceviz, 750 çitlembik, selvi ve dişbudak fidanı halkımıza dağıttık. Fidan dağıtımımız yoğun ilgi gördü. Bilindiği gibi ağaçlandırılmış alanlar hem kirliliği önlüyor, hem oksijen deposu, iklim değişikliği, küresel ısınma ve bundan kaynaklanan doğal afetlerin engellenmesinde de önemli etkiye sahip. Genç nesillere yaşanabilir bir hayat bırakabilmemiz için orman ve ağaçlandırmanın önemini iyi kavramamız lazım. Köyümüze yaptıkları fidan desteği için Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğüne ve fidanların nakliyesine katkılarından dolayı Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.(MA-EFE)