KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:19

Üreticiye ücretsiz fidan

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde muhtarlık tarafından köylülere bin 750 adet ücretsiz ceviz, çitlembik, selvi ve dişbudak fidanı dağıtıldı.Köy meydanında yapılan fidan dağıtımına köylüler büyük ilgi gösterirken,...

Üreticiye ücretsiz fidan
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde muhtarlık tarafından köylülere bin 750 adet ücretsiz ceviz, çitlembik, selvi ve dişbudak fidanı dağıtıldı.

Köy meydanında yapılan fidan dağıtımına köylüler büyük ilgi gösterirken, fidanlar kısa sürede tükendi.

Köy Muhtarı Osman Gündüz, Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin ettikleri bin 750 adet fidan dağıtıklarını ifade ederek,” ‘Temiz bir köy ve temiz bir hava’ sloganıyla köyümüzde başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarımız çerçevesinde Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin ettiğimiz 1000 ceviz, 750 çitlembik, selvi ve dişbudak fidanı halkımıza dağıttık. Fidan dağıtımımız yoğun ilgi gördü. Bilindiği gibi ağaçlandırılmış alanlar hem kirliliği önlüyor, hem oksijen deposu, iklim değişikliği, küresel ısınma ve bundan kaynaklanan doğal afetlerin engellenmesinde de önemli etkiye sahip. Genç nesillere yaşanabilir bir hayat bırakabilmemiz için orman ve ağaçlandırmanın önemini iyi kavramamız lazım. Köyümüze yaptıkları fidan desteği için Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğüne ve fidanların nakliyesine katkılarından dolayı Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.(MA-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku