KÜTAHYA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:42

Üst geçit var, geçen yok

Kütahya’nın Simav ilçesinde, trafiğin yoğun olarak seyrettiği sanayi kavşağı ile 101 Evler Mahallesi çevre yolu üzerine yapılan yaya üst geçitlerinin kullanılmaması dikkat çekiyor.Yayalar, asansörsüz olarak yapılan üst geçidi kullanmak...

Üst geçit var, geçen yok
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, trafiğin yoğun olarak seyrettiği sanayi kavşağı ile 101 Evler Mahallesi çevre yolu üzerine yapılan yaya üst geçitlerinin kullanılmaması dikkat çekiyor.

Yayalar, asansörsüz olarak yapılan üst geçidi kullanmak yerine, refüje konulan tel örgülerin sonuna kadar yürüyerek karşıdan karşıya geçmeyi tercih ediyor. Simav Belediyesi ekipleri tarafından her yıl periyodik olarak boya ve bakımlarının yapıldığı üst geçidin kullanım dışı olması, sanayi esnafı ve sürücüler tarafından da merakla izleniyor.

Simav Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yılmaz Avseven, ilçenin giriş ve çıkışına kurulan iki üst geçit için, yanlış yer seçimi yapıldığını belirtti. Avseven, “Yerel yönetim ve mahalle muhtarlarımız ile gerekli tedbirleri alarak, çevre yolu tel örgülerini tamamlayıp, asansör sistemini de kurduktan sonra yayalarımızın üst geçidi kullanacaklarını ümit ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)
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