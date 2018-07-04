KÜTAHYA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:33

Vali Ahmet Hamdi Nayir: Aza kanaat göstermek çok hoş değil

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Aza kanaat göstermek çok hoş değil daha fazlasını talep etmek lazım ve dışarıya açık olmak, dışarıdan gelenin önünü kapatmamak lazım" dedi.Simav Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimlerinde güven...

Vali Ahmet Hamdi Nayir: Aza kanaat göstermek çok hoş değil
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Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Aza kanaat göstermek çok hoş değil daha fazlasını talep etmek lazım ve dışarıya açık olmak, dışarıdan gelenin önünü kapatmamak lazım" dedi.

Simav Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Şeref Kazcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Vali ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

STSO Başkanı Şeref Kazcıoğlu, kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, hayırlı olsun temennisinde bulunarak Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Simav’ın sahip olduğu değerler açısından önemli zenginlikleri barındırdığını ve o zenginliklerin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Simav altın kazanabilecek bir yer ama biraz tevazusundan mı kanaatkarlığından mı bilmiyorum bakıra razı devam ediyor, gümüşe bile çıkmıyor. Allah, Simav’a çok büyük nimetler vermiş. İklim, sıcak su kaynakları, nüfus yoğunluğu olan yerlere yakınlığı olarak düşündüğümüzde güzel ama güzel örnekler az çıkmış. Oradaki sıcak sıcak sudan istifademiz çok az olmuş. Bizim Seyitömer’de, Tunçbilek’te kömürümüz var yıllarca çıkarmayalım, toprağın altında bizi bekler, torunlarımız gelir onlar çıkarırlar. Yerin altındaki sıcak su böyle bir şey değil. Biz çıkarmadığımızda torunlarımızı beklemiyor, biz çıkaralım onlara yine kalıyor. Jeotermal kaynaklar usulünü biliyorsanız kullanıldıkça zenginleşen kaynaklar. Dolayısıyla Simav’da yapılacak güzel şeyler olmalı. Aza kanaat göstermek çok hoş değil daha fazlasını talep etmek lazım ve dışarıya açık olmak, dışarıdan gelenin önünü kapatmamak lazım. Daha güzel şeyler başarabilecek, ümit verecek hususlar var. Kırılma noktalarını yakalamak lazım. Bir tane örnek onun arkasından gelecek çok güzel örnekleri ortaya çıkarır. Sizler kendi çapınızda sizden sonra gelenlere örnekseniz, sizin önünde gidenler o güzel örnekleri size yansıtabiliyorlarsa başarmamak için bir sebep yok” diye konuştu. (EFE)
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