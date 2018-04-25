KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:15

Vali Nayir: Kütahya aynı zamanda bir tarım şehri

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin ile yeni yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret etti.Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati...

Vali Nayir: Kütahya aynı zamanda bir tarım şehri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin ile yeni yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret etti.

Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, yeni dönem çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Ticaret Odalarımız ve Ticaret Borsamız, bizler için ilin dinamikleri arasında yer alan, kanunla kurulu olan bir yönüyle kamu kuruluşu olarak saydığımız yerler. Üyelerinizin size üye olma zorunlulukları olsa bile sizin yönetime seçilme zorunluluğunuz yok, gönüllü bir faaliyet. Dolayısıyla Ticaret Odalarımız ve Ticaret Borsamız, bir yönüyle kamu çalışmasıdır, bir yönüyle de sivil toplum çalışmasıdır” dedi.

Tarımda kendine kendine yetebilen bir ülke için tarımdaki nüfusun önemine dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Kırsal alanda göçü çok makul karşılamıyoruz. Bu olmamalı, kırsal alanda da nüfusumuz kalmalı. Dışa muhtaç kalmamak, kendi kendimize yeten bir devlet olmak için bunu yapmalıyız” dedi. Tarımda önemli bir geçmişe sahip olan Kütahya’nın kapasitenin en iyi şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Vali Nayir, “Tarih, kültür ve sanayi şehri olan Kütahyamız, tarım ve hayvancılıkta önemli bir geçmişi ve yeri olan tarım şehridir. Tarihten bugüne kadar taşıdığımız önemli bir yapı var burada. Toprağımız, iklimimiz ve kültürümüz buna müsait. Zaman zaman tarımda inişler çıkışlar olur. Bu durum dünyanın bir kaderidir. Tarımdaki nüfus şehirlere kayarak köylerimiz biraz yaşlı nüfusa sahip olur. Dolayısıyla sanayileşmeyle birlikte daha az nüfusun tarımda olması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Önemli olan bizim bu kapasitemizden en üst derecede istifade etmemiz" ifadelerini kullandı. (EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku