Vali Nayir: Kütahya aynı zamanda bir tarım şehri

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin ile yeni yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret etti.

Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, yeni dönem çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Ticaret Odalarımız ve Ticaret Borsamız, bizler için ilin dinamikleri arasında yer alan, kanunla kurulu olan bir yönüyle kamu kuruluşu olarak saydığımız yerler. Üyelerinizin size üye olma zorunlulukları olsa bile sizin yönetime seçilme zorunluluğunuz yok, gönüllü bir faaliyet. Dolayısıyla Ticaret Odalarımız ve Ticaret Borsamız, bir yönüyle kamu çalışmasıdır, bir yönüyle de sivil toplum çalışmasıdır” dedi.

Tarımda kendine kendine yetebilen bir ülke için tarımdaki nüfusun önemine dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Kırsal alanda göçü çok makul karşılamıyoruz. Bu olmamalı, kırsal alanda da nüfusumuz kalmalı. Dışa muhtaç kalmamak, kendi kendimize yeten bir devlet olmak için bunu yapmalıyız” dedi. Tarımda önemli bir geçmişe sahip olan Kütahya’nın kapasitenin en iyi şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Vali Nayir, “Tarih, kültür ve sanayi şehri olan Kütahyamız, tarım ve hayvancılıkta önemli bir geçmişi ve yeri olan tarım şehridir. Tarihten bugüne kadar taşıdığımız önemli bir yapı var burada. Toprağımız, iklimimiz ve kültürümüz buna müsait. Zaman zaman tarımda inişler çıkışlar olur. Bu durum dünyanın bir kaderidir. Tarımdaki nüfus şehirlere kayarak köylerimiz biraz yaşlı nüfusa sahip olur. Dolayısıyla sanayileşmeyle birlikte daha az nüfusun tarımda olması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Önemli olan bizim bu kapasitemizden en üst derecede istifade etmemiz" ifadelerini kullandı. (EFE)