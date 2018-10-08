KÜTAHYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:51

Vali Nayir: "Vatandaş ne diyorsa o"

Vali Ahmet Hamdi Nayir, tüm hizmetlerin, vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılması gerektiğini ifade etti.Kütahya İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.Vatandaşa etkili ve etkin...

Vali Nayir: 'Vatandaş ne diyorsa o'
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Vali Ahmet Hamdi Nayir, tüm hizmetlerin, vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılması gerektiğini ifade etti.

Kütahya İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşa etkili ve etkin hizmet sunulması gerektiğine dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Kamu hizmetlerini yürütürken vatandaş odaklı çalışmalarını istiyoruz. Yürüttüğümüz hizmetlerin vatandaşların talepleri, ihtiyaçları dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Arkadaşlarımızın vatandaşlara vakit ayırarak, onların dertlerini dinleme konusunda hassas davranmaları gerektiği ve kamu görevinin icap ettirdiği mevzuata uygun olarak bu hizmetlerin yapılmasını yine tekrarlıyoruz. Yürütmüş olduğumuz hizmetlerin sürati önemli. Vatandaş ne kadar sürede bu hizmeti alıyor, bu hizmetin daha da erken verilmesi için alınabilecek tedbirler var mı? Gözden geçirilmesi lazım.Vatandaş bazen başvuru yerini şaşırabilir. Sizin görev alanınızda olmayan bir konu için de size gelebilir. ‘Bu benim görev alanımda değil’ deyip bırakmak yerine ona yardımcı olacak, ‘Senin işin şurada bitiyor, orayı arayalım’ diye vatandaşı yönlendirme noktasında arkadaşlarımızın gayretli olmasında fayda var” dedi.

"Devlet zarar görmesin"

Kurumlar arası yardımlaşma ve iş birliğinin Kütahya’da iyi noktada olduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Herhangi bir kurumumuzun bir programı, töreni varsa arkadaşlarımız imkanları ölçüsünde, kendi işlerini de aksatmadan diğer kurumların faaliyetlerine destek vermelerini arzu ediyoruz. Kamuyu bir bütün olarak düşünüp yalnızca kendi görev alanımız değil, görev alanımız dışındaki kamu görevlileriyle de ilgili bir haber verme, onu düzeltmeye çalışma gayreti içerisinde olmamız lazım. Bu şekilde olursa biz bu işin hakkını vermiş, başarmış oluruz diye düşünüyorum. Bu sorumluluk hepimizin omzunda. Devlet olgusunun zarar görmemesi, yıpranmaması için görevimizi ciddiyetle yapmamız lazım. Getirilecek önerilere kapımız açık. Sizler de aynı kapı açıklığını personelinize uygulayın” diye konuştu.

Kütahya’nın yönetim, ekonomik, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlıkla ilgili işlerinin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.(EFE)
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