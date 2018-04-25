KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:23

Vali Nayir’den KÜTBO Başkanı Gültekin’e, "Ürünleri en iyi fiyata verecek bir sistem kurun" talimatı

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’e, "Ürünleri en iyi fiyata verecek bir sistem kurun" talimatını verdi.Tarla, pazar fiyat farkında üretici lehine çalışma yapılmasının önemine...

Vali Nayir'den KÜTBO Başkanı Gültekin'e, 'Ürünleri en iyi fiyata verecek bir sistem kurun' talimatı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin’e, "Ürünleri en iyi fiyata verecek bir sistem kurun" talimatını verdi.

Tarla, pazar fiyat farkında üretici lehine çalışma yapılmasının önemine de değinen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Sizlerin piyasayı da tutarak, kendi üyelerinizin malının en iyi fiyat edebilmesini de sağlama yönündeki gayretleriniz de önemli. Eğer kar ediliyorsa oraya bir dönüş olur, o iş devam eder. Kar etmiyorsa siz ne kadar teşvik uygularsanız uygulayın, ne kadar milleti ikna etmeye çalışırsanız çalışın olmuyor. Odalar ve borsalar bu işe el atıp kendi üyelerinin malını en iyi fiyata verebileceği bir sistemi adaletli bir şekilde oluşturmalıdır. Bundan önceki yıllardan getirdiğiniz tecrübeleriniz ve ‘Ben yönetimde olsam şunu yapardım’ düşünceleriniz vardır. İnşallah o düşündüklerinizi de hayata geçirme imkanınız olur” diye konuştu. (EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku