KÜTAHYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:59

Vatandaşlara KKKA uyarısı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme standı açıldı.Eğitim aracında görevli Sağlık Memuru Mustafa Serpen, "Son 12 yılda 9 bin vaka görüldüğü ve bu vakalardan 440’ının...

Vatandaşlara KKKA uyarısı
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Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilgilendirme standı açıldı.

Eğitim aracında görevli Sağlık Memuru Mustafa Serpen, "Son 12 yılda 9 bin vaka görüldüğü ve bu vakalardan 440’ının ölümle sonuçlandığı için konunun ciddiyeti vurgulanmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda; kenelerin havaların ısınması ile beraber harekete geçtiği, bunlardan basit ama etkili yöntemler olan araziye yada hayvanların bulunduğu ortamlara giderken paçaların çorapların içine alınması, uzun kollu kıyafetlerin giyilmesi ve buralardan dönüşte tüm vücudun kene kontrolünden geçirilmesinin önemli olduğu belirtildi. Tüm önlemlere rağmen kene tutunması var ise ehil kişilerce uygun şekilde ve en kısa sürede kenenin vücuttan çıkarılması gerektiği belirtildi. Ve kenenin çıkartılması sonrası 10 gün içerisinde; Halsizlik, İştahsızlık, Ateş, Ağrı, Bulantı, Kusma ve İshal gibi belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri söylenildi.Vatandaşlarımıza eğitim aracında konuyla alakalı hazırlanmış belgesel izlettirildi ve broşürler dağıtıldı" dedi. (MB-EFE)
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