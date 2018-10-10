KÜTAHYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:47

"Vefa, Kütahya’da artık sadece bir mahalle adı değil"

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya’ya hizmet etmiş büyüklerini anmak için Vefa Geceleri adıyla bir dizi etkinlikler düzenleyecek.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi düzenleyeceği Vefa Gecelerinin birincisinde Kütahya’ya kültür sanat ve...

'Vefa, Kütahya'da artık sadece bir mahalle adı değil'
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Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya’ya hizmet etmiş büyüklerini anmak için Vefa Geceleri adıyla bir dizi etkinlikler düzenleyecek.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi düzenleyeceği Vefa Gecelerinin birincisinde Kütahya’ya kültür sanat ve spor alanında katkı sağlayan vefat etmiş Kütahyalıların hayatları hakkında bilgiler vererek anacak.

İlki 12 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek Vefa Geceleri etkinliğine Hezar Dinari Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Kütahya’ya kültür, sanat ve spor alanında hizmet etmiş Ahmet Yakupoğlu, Sıtkı Olçar, Oktay Aslanapa, Ahmet Kerkük, Ahmet Uluçay ve Mustafa Asım Alkış’ın da aralarında olduğu 30’a yakın Kütahyalının anılacağı gecede hayatını kaybetmiş bu değerli isimlerin yakınlarına Vefa Ödülü sunulacak.

Farklı alanlarda şehre hizmet etmiş büyüklerin anılacağı etkinlikler Vefa Geceleri 2, Vefa Geceleri 3 isimli organizasyonlarla gerçekleştirilmeye devam edecek.

Vefa Gecesi etkinliğine, tüm Kütahya halkının davetli olduğu belirtildi.(EFE)
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