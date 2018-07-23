Veli Küçük, Kütahya’nın en genç yeteneği

Türkiye’nin gelecek yıldızlarının seçildiği “Bir Şarkısın Sen” yarışmasında henüz 3 yaşında iken yıldızlaşan Veli Çelik okuyarak hedeflerine ulaşmak istiyor.

16 yaşındaki sanatçı Veli Çelik, Kütahya Domaniç ilçesi Saruhanlar Köyünden yetişerek arabesk tarzı seslendirdiği eserlerin yanı sıra Türkü ve İlahi de söylüyor.

3 yaşında iken Erol Evgin’in "Sevdan olmasa" adlı şarkısını seslendiren ve televizyonda da Ferdi Tayfur’un " Huzurum kalmadı" eserini seslendiren Veli Çelik Türk Halk Müziği alanında kendisini geliştiriyor.

Konservatuar okuyarak sanatçı olmak istediğini belirten Çelik, Almanya’da Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşçıoğlu’nun daveti üzerine Kültür ve Eğitim Gecesine katıldığını ifade ederken, kendisini geliştirmek için Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesini başarı ile bitirerek konservatuara gitmek istediğini söyledi. (Tİ - EFE)