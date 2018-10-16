KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 10:33

Yağmur suyu kanalı çalışmaları

Gediz Belediyesi’nin sanayi sitesi ile bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyu kanalı yapım çalışmalarına başladığı bildirildi.Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarında...

Yağmur suyu kanalı çalışmaları
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gediz Belediyesi’nin sanayi sitesi ile bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyu kanalı yapım çalışmalarına başladığı bildirildi.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarında devam eden altyapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu gider kanalı bulunmayan Sanayi Sitesi 27 No’lu Cadde, 735, 736, 738. Sokaklarda koruge boru kullanılarak yağmur suyu kanalı yapım çalışmalarına başlandığını belirtti.

Akçadurak, “Bu çalışmalarımızın yanında ilçemizin dört bir tarafında yol, yapım, onarım ve kilit parke taşı çalışmalarımız da devam etmektedir. Belediye olarak vatandaşlarımızın kışın sorun yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz” dedi. (EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku