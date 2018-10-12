KÜTAHYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 12:05

Yangınlara daha kolay müdahale için yeni yollar yapılıyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün ormancılık faaliyetlerinin rahatlıkla yapılabilmesi ve yangınlara kolay müdahale imkanı sağlamak amacıyla orman yol çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nden...

Yangınlara daha kolay müdahale için yeni yollar yapılıyor
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün ormancılık faaliyetlerinin rahatlıkla yapılabilmesi ve yangınlara kolay müdahale imkanı sağlamak amacıyla orman yol çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ormanlara kolay ulaşmak amacıyla 2018 yılı yol programı dahilinde çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Bölge Müdürlüğümüz her türlü ormancılık faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için yeni orman yollarının yapılması, yapılan orman yollarının ulaşıma elverişli tutulabilmesi için ihtiyaç duyulan üst yapı ve sanat yapılarının yapımı, bakım-onarımı ile orman yollarının standart hale getirilebilmesi için gerekli büyük onarım, üst yapı, köprü ve sanat yapısı inşa çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Simav Orman İşletme Müdürlüğü Korucuk Orman İşletme Şefliği 534-537 kod no’lu B tipi orman yolunun büyük onarım çalışmaları tamamlandı. Ormanlara daha kolay ulaşabilmek ve ormanların çok yönlü fonksiyonel faydalarını en yüksek seviyede hizmete sunabilmek için yapılan çalışmalar 2018 yılı yol programına göre sürdürülmektedir. Müdürlüğümüze bağlı tüm İşletme Müdürlüklerinde devam eden orman yollarının yapılması aynı zamanda orman içi ve bitişiği alanlarda yaşayan insanların kalkınmasına da katkı sağlıyor” denildi.(EFE)
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