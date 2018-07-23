Yapımı devam eden ’Kütahya Şehir Hastanesi Bölgesi’ne yeni bir cadde

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni açılacak olan caddenin çalışmalarını yerinde inceledi.

2019 yılında bitirilmesi hedeflenen Kütahya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği daha akıcı hale getirmek amacıyla Kütahya Belediyesi tarafından Okmeydanı Mahallesi’nden Bahçelievler Mahallesi’ne açılacak caddenin devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen Saraçoğlu, saha ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Belediyesi tarafından bölgeye 30 metre genişliğinde önemli bir cadde kazandırılacağını belirten Saraçoğlu, Kütahya’mız ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Okmeydanı Mahallesi’nde bulunan Şembel Deresi bölgesinden Bahçelievler Mahallesi’ne açılan 30 metre genişliğindeki caddenin çalışmaları sona erdiğinde, vatandaşlarımız yapım aşamasında olan Kütahya Şehir Hastanesine daha rahat ulaşabilecek ve trafik akışını da rahatlatmış olacağız. Bölgedeki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. (EFE)