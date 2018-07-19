Yaptığı kara kalem resim ve karikatürler büyük ilgi görüyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Halk Kütüphanesinde görev yapan Murat Kurum’un yaptığı kara kalem resim ve karikatürler ilgi görüyor.

Kara kalem resim ve karikatür yapmaya lise yıllarından başladığını söyleyen 45 yaşındaki Murat Kurum,” 26 yılı aşkın süredir kara kalem portre ve karikatür çiziyorum. İlçede bu işi yapan başka kimse yok. Tanıdıklarım özel günlerde sevdiklerine armağan etmek için porte ve karikatür çizdirmek için geliyorlar. Siyasi liderlerin ve birçok bürokratın resim ve karikatürlerini çizdim. Kişilerin fotoğrafına bakarak yaptığım çizme işlemi sabır istiyor. Çünkü çizim yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu işin okulunu bitirmedim. Severek yaptığım çizim işini sağlığım el verdiği sürece yapmaya devam edeceğim” dedi.(MA-EFE)