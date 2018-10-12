KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 12:19

"Yaşamımızla örnek olmalıyız"

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ’Ahilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.Kaymakamlık Konferans Salonu’ndaki etkinlikle, Simav Esnaf Odası Başkanı Abdullah Akpınar’ın yaptığı konuşmanın ardından hazırlanan sunum...

'Yaşamımızla örnek olmalıyız'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ’Ahilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

Kaymakamlık Konferans Salonu’ndaki etkinlikle, Simav Esnaf Odası Başkanı Abdullah Akpınar’ın yaptığı konuşmanın ardından hazırlanan sunum ve video gösterisine yer verildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Vekili Mehmet Uluer, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Kurum Müdürleriyle öğrencilerin katıldığı programda, az sayıda esnafın bulunması gözlerden kaçmadı. Esnaf Odası Başkanı Akpınar, geçen yıl yapılan programı unutmadıklarını ifade etti.

Akpınar, “ Türk esnaf ve sanatkarları arasında sağlanan dayanışma ve yardımlaşma sayesinde Ahilik önemli bir güç haline gelmiş, hız kazanmış, asayişin bozulduğu zamanlarda bile etkin görev üstlenmiştir. Ahilik, günümüz şartlarında, toplumsal sorumluluk, hizmette mükemmellik, dürüstlük ve doğruluk, ortak yaşama ile örnek bir toplum hareketidir” dedi. (MEİ-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku