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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:32

Yavru köpeklere öğrenciler sahip çıktı

Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü kapsamında hayvan sevgisinin ve kimsesiz hayvanlara sahip çıkmanın önemini vurgulamak için okullarında “Bir nefes bir can” projesini...

Yavru köpeklere öğrenciler sahip çıktı
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Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü kapsamında hayvan sevgisinin ve kimsesiz hayvanlara sahip çıkmanın önemini vurgulamak için okullarında “Bir nefes bir can” projesini hayata geçirdiler.

“Bir Nefes Bir Can” projesi kapsamında öğrenciler okullarının bahçesine atılan yavru köpeklere sahip çıktılar. Yavru köpekler için okul bahçesine kulübe yaptırdılar. Öğrenciler öğretmenlerinin yardımıyla kulübeyi boyadılar ve süslediler.

Aslanapa ilçesinden Veteriner Hekim Ömer Şimşek okula gelerek yavru köpeklerin kontrolünü ve aşılarını yaptı. Köpeklerin gelişimlerinin normal olduğunu ve herhangi bir sıkıntılarının olmadığını belirtti.

Ortaca İlkokulu Müdür Yardımcısı Özgür Yaşar, yaptığı açıklamada, “Bir nefes bir can” projesini gerçekleştirmemizde bizden desteğini esirgemeyen, bize yol gösteren Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Osman Acar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.(YD-EFE)
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