Yaz Kur’an Kursları’nda sportif faaliyetler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde okulların kapanması ile birlikte 34 merkezde 524 öğrencinin katılımıyla başlayan Yaz Kur’an Kurslarında Kur’an’ı Kerim ve dini temel bilgilerinin yanı sıra sportif faaliyetlerde gerçekleştiriliyor.
Sportif faaliyetler kapsamında Merkez Çarşı Cami ve Şehitler Cami ve yaz kuran kursu öğrencileri kuran kursu öğreticileri İzzet Balon ve Hasan Hüseyin Kırlı eşliğinde halı sahada maç yaptılar. Mac öncesi hayırseverler tarafından öğrencilere pide ikramı yapıldı.Kurs öğreticileri kurs süresince düzenledikleri çeşitli faaliyetlerle çocukların oyun, eğlence havası içinde, cami atmosferinde, sıkılmadan, bunalmadan ve bıkmadan kursları tamamlamalarına imkan sağladıklarını söylediler.(MA-EFE)