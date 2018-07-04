KÜTAHYA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:45

Yaz spor okullarında eğitimler başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaz spor okulları, ilçe stadı, kapalı spor salonu, Gençlik Merkezi ve Eynal Kaplıcaları’ndaki eğitimlere başladı. Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye işbirliği...

Yaz spor okullarında eğitimler başladı
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Kütahya’nın Simav ilçesinde yaz spor okulları, ilçe stadı, kapalı spor salonu, Gençlik Merkezi ve Eynal Kaplıcaları’ndaki eğitimlere başladı. Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye işbirliği ile organize edilen yaz spor okullarında, 160 voleybol, 150 futbol, 135 atletizm, 30 basketbol, 30 masa tenisi, 30 güreş ve 30 okçuluk öğrencisi olmak üzere, 7 dalda toplam 565 öğrenci ile eğitimlerin başladığı bildirildi.

Simav’daki yaz okulları açılışına, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, antrenörler, kursiyer sporcular ve öğrenci velileri katıldı.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Çocukların ve gençlerin her yıl katılım sağladıkları sportif geçmişlerinin resmi kayıt altına alınarak, onların sportif kariyer planlamalarına katkıda bulunulduğunu belirtti. (MEİ-EFE)
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