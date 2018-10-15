KÜTAHYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:33

Yeni ürün zeytine rağbet arttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine Manisa’nın Akhisar ilçesinden getirilen ve kilosu 5 TL’den satılan yeni ürün yeşil zeytin salamura yapmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.Salamura edilmiş yeşil zeytin marketlerde...

Yeni ürün zeytine rağbet arttı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine Manisa’nın Akhisar ilçesinden getirilen ve kilosu 5 TL’den satılan yeni ürün yeşil zeytin salamura yapmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

Salamura edilmiş yeşil zeytin marketlerde 12- 15 TL arasında satılması üzerine vatandaş kilosu 5 TL’den satılan yeni ürün yeşil zeytini salamura yaparak çok daha ucuza mal ediyor.

Kendi ürünü yeşil zeytin satışı yapmak için Akhisar’dan gelen Bahri Kındaç,"Yaklaşık 3 bin zeytin ağacım var. İşçilere toplattığım zeytinlerin bir bölümünü pazarlarda satıyorum. Şu an yeşil zeytin satışlarımız çok iyi. Satışını yaptığımız zeytinleri vatandaşın isteğine göre makineden geçirerek kırma ya da çizme yapıyoruz. Böylece salamura yapımı daha da kolaylaşıyor. Vatandaşa sadece bidonlara doldurup suda ıslamak ve iki günde bir suyunu değiştirmek kalıyor. Daha sonra acı suyu çıkan ve olgunlaşan zeytinleri yağlayıp afiyetle tüketebilirler” dedi.

Yasin Aksulu, isimli vatandaş, kendi yaptıkları salamura zeytinin hem daha lezzetli, hem de çok daha ucuz olduğunu söyleyerek, "Pazardan 12-15 TL arasında satın aldığımız zeytini kendimiz salamura yaparak yarı fiyatına mal ediyoruz. Salamura zeytin yapmak fazla zahmet de istemiyor. Kendi elimizle yaptığımız zeytinleri gönül rahatlığı ile tüketiyoruz" diye konuştu.(MA-EFE)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku