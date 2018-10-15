'Yenmek de var, yenilmek de'

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Amatör Spor Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler, ilgi gördü.Etkinliklere; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Emniyet Müdürü Barış Tosun, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Ticaret ve Sanayi...

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Amatör Spor Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler, ilgi gördü.

Etkinliklere; Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Emniyet Müdürü Barış Tosun, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Özen, Dumlupınar Üniversitesi MYO Müdür Yardımcısı Gökhan Dağılgan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz SHMYO Müdürü Sinan Darcan ve Süper Amatör’de Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, yönetici, antrenör ve sporcuları ile üniversite öğrencileri katıldı.

Birlik ve beraberlik ile dostluğun önemine değinen Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, “Sporda yenmek de, yenilmek de vardır. Önemli olan centilmence saygılı bir şekilde turnuvada yer almak ve sonuna kadar tamamlayabilmektir” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası ve iş adamlarının da katılımıyla gerçekleşen turnuvada, spora tam destek sözü verildi.

Gediz Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, etkinliklerin her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde, düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.