KÜTAHYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:51

Yerli kavun ve karpuza rağbet

Kütahya’nın Emet ilçesinde halkın son günlerde yerli kavun karpuza daha çok rağbet ettiği görüldü.İlçe pazarında kendi ürettiği yerli kavun ve karpuzların satışını yapan 60 yaşındaki Emet ilçesi Yenice köylü üretici Mehmet Güner,...

Yerli kavun ve karpuza rağbet
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Kütahya’nın Emet ilçesinde halkın son günlerde yerli kavun karpuza daha çok rağbet ettiği görüldü.

İlçe pazarında kendi ürettiği yerli kavun ve karpuzların satışını yapan 60 yaşındaki Emet ilçesi Yenice köylü üretici Mehmet Güner, “ İlçemizde yerli kavun ve karpuz çıkalıdan beri halk manavda satılan karpuzlara pek rağbet etmiyor. Çünkü karpuz hasadının son zamanları olduğu için manavda satılan karpuzun tadını bulamıyor. Bu nedenle daha lezzetli ve taze olan yerli kavun karpuzu tercih ediyor. Fiyatlar da çok uygun. Şu anda yerli kavunun ve karpuzun kilosunu 1 buçuk TL’den satıyoruz. Bu fiyatın altında satanlarda var. 20 yıldır kendim üretip satıyorum. Satışlarımız çok iyi. Gerçek lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli kavun ve karpuza yöneldi“ diye konuştu.(YD-EFE)
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