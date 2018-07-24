KÜTAHYA:
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24 Temmuz 2018 Salı 11:57

’Yetenek avı’ndan 47 minik sporcu

Türkiye genelinde ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan spor motorik testler sonucunda, Kütahya’nın Simav ilçesindeki 750 öğrenci arasından, 47 minik sporcu eğitim programına seçildi.Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe...

'Yetenek avı'ndan 47 minik sporcu
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Türkiye genelinde ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan spor motorik testler sonucunda, Kütahya’nın Simav ilçesindeki 750 öğrenci arasından, 47 minik sporcu eğitim programına seçildi.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan ‘Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesi’nin sonuçlandığını belirtti. Sapmaz, “Sporda yetenek seçimi ve bu yeteneklerin gelişimi, her spor dalı için süreli ve planlanmış bir programı, bilimsel bir çalışmayı gerektirir. İlçemizden belirlenen 47 yetenekli öğrencimizin yetenek eğitim programı için görevli antrenörlerimiz Çetin Aysu ve Remzi Ağamak’ın katılımıyla toplantımızı yaptık. 25 Temmuz – 14 Eylül tarihleri arasında belirlenen sportif yetenek eğitim programı takvimi, haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ilçe spor salonunda uygulanacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)
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