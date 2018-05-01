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01 Mayıs 2018 Salı 11:57

Yıldız atletlerin yarı final sevinci

Simavlı yıldız atletler Sıla Ata ve Büşra Güney, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yarı final müsabakalarında üstün başarı göstererek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandıAnadolu Yıldızlar Ligi’nin (ANALİG) Balıkesir’de...

Yıldız atletlerin yarı final sevinci
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Simavlı yıldız atletler Sıla Ata ve Büşra Güney, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yarı final müsabakalarında üstün başarı göstererek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı

Anadolu Yıldızlar Ligi’nin (ANALİG) Balıkesir’de yapılan yarı final atletizm müsabakalarında, Simavlı sporcular Sıla Ata Bin 500 metrede 5.05 saniyelik derecesiyle 2’inci olurken, Büşra Güney 800 metrede 2.27 saniyelik derecesiyle 2’inci olarak, 12 -13 Mayıs tarihinde Eskişehir’de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandılar.

Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav Belediyesi Antrenörü Yıldıray Kaya tarafından müsabakalara hazırlanan başarılı sporculara, başta Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim olmak üzere, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sadık Ölçen, Osmanbey ortaokulu yönetici ve beden eğitimi öğretmenleri ile Kazcıoğlu Otomotiv Spor Kulübü’nün maddi ve manevi destekleri olduğunu ifade etti. (MEİ-EFE)
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