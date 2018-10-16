KÜTAHYA:
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16 Ekim 2018 Salı 11:01

Yılın en iyi başarılı sporcularına ödül

Kütahya’da, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.Kütahya’da 30 spor branşında 10 bin faal sporcunun bulunduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü...

Yılın en iyi başarılı sporcularına ödül
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Kütahya’da, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.

Kütahya’da 30 spor branşında 10 bin faal sporcunun bulunduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, “Çok ciddi bir çalışmayla 2018 yılının başarılı, spora gönül vermiş en iyilerini seçme gayreti içerisinde olduk. 19 kategoride 19 en iyi spor adamını tespit etmeye çalıştık. Dünya, Avrupa, Balkan, Türkiye şampiyonlarıyla ilgili bir derecelendirme içerisinde bu kanaate vardık. İlimizde sporun her alanında başarılı sporcularımız var. Spor ülkemizde devletimizin katkısı, yerel yönetimlerimizin desteği ve kulüplerimizin fedakarlığı olmadan belli bir yere gelmiyor. Yılın en iyileri ilimizde birçok spor yatırımı çalışmasını destekleyen valilerimiz ve belediye başkanlarımızdır. 2018 yılının en başarılı sporcularını şimdiden tebrik ediyor, nice başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 2018 yılı ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular Erol Bilgin, Hacer Yılmaz, Özlem Özdemir, Bekirhan Kabadayı, Alper Demir, Halil Çakır, Aybars Aktı, Yunus Emre Turhan, Tuğçe Sayıner, İbrahim Subaşı, Kadriye Dilek Durmuş, Mustafa Dönmez, Oğuz Türker, Ümmühan Cin, Macide Uyar, Recep Tula, Bera Doğan Kılınç, Yunus Gürlek, Fatma Uluten, Nurettin Kağan Bahadır, Sena Nur Çakıroğlu, Yunus Kaba, Hesna Ayrık, İbrahim Obut, Bahar Erkin, Bahattin Yaldız, Kübra Tüfek, Eda Nur Akkaya, Harun Demirel, Lara Türk, Necla Naz Hatipoğlu, Taha Meriç Bayraktar, Zeynep Devrilmez, Nihal Okur, Burak Çanak Burhan Okçu, Yaprak Gündüz ile 2018 yılı ‘sporun enleri’ne Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

Yılın en başarılı sporcusu bisiklette Halil Çakır, atletizmde Hacer Yılmaz, halterde Erol Bilgin olurken en başarılı futbolcu Altan Dizman, en başarılı antrenörü judoda İsmail Kevzer, halterde Hilmi Pekünlü, futbolda Ayhan Keskin, en başarılı il temsilcisi Ahmet Demir, en başarılı hakem Mehmet Soyutemiz, en başarılı futbol hakemi Emre Korkmaz, yılın saha komiseri Erol Karateke, en başarılı spor yöneticisi Şeref Kazcıoğlu, yılın en centilmen takımları Tavşanlı 3 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Spor Kulübü, Simav Eynal Spor Kulübü, yılın en centilmen seyircisi Mehmet Kaynak seçildi. Amatör Spor Haftası Vefa Ödülü Nevzat Çelik’e verildi. (EFE)
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