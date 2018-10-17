Yola çöp döken araç, her yerde aranıyor

Emet-Kütahya Karayolu’nun Yarış köyü Mevkii’nde yaklaşık 2 kilometre boyunca yolu kapatan çöpler yüzünden, yol kısa bir süre trafiğe kapatıldı.Jandarma ekipleri köylerde topladığı çöpün yol boyu yayılmasına neden olan aracı her...

Emet-Kütahya Karayolu’nun Yarış köyü Mevkii’nde yaklaşık 2 kilometre boyunca yolu kapatan çöpler yüzünden, yol kısa bir süre trafiğe kapatıldı.

Jandarma ekipleri köylerde topladığı çöpün yol boyu yayılmasına neden olan aracı her yerde arıyor.

Olay, Emet ilçe jandarma komutanlığı’na bağlı trafik ve asayiş ekiplerinin görev alanındaki yollarda trafik ve asayiş denetimleri sırasında fark edildi. Dün akşam Emet-Kütahya yolunda Gürpınar-Yarış köyü güzergahında ki yolda yol emniyetini önemli bir şekilde etkileyen çöp birikintileri Jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Yolda meydana gelebilecek can ve mal kaybına karşı kazaları önlemek amacı ile, yolda gerekli emniyet tedbirleri aldıktan sonra, karayolları ekiplerine haber verildi. Yol yapılan temizlik çalışmaları kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri tarafından katı atık taşırken yollara çöp döken yüklenici firma ve aracı tespit etmek için çalışma başlattığı bildirildi.(YD-EFE)