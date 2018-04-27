Yrd. Doç. Dr. Selim Argun: Kütahya’daki ilim ve irfan hareketi takdire şayan

Kütahya Valiliği himayesinde Kütahya İl Müftülüğü ile Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde her hafta gerçekleştirilen “Huzur Sohbetleri” kapsamında bu hafta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim Argun “İslam Coğrafyasının Anatomisi” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Kütahya Müftülüğü ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda gerçekleştirilen söyleşiye Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, DPÜ Rektör Yardımcısı Halis Aydemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile bazı daire müdürleri katıldı.

Kütahya Müftülüğü ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak hizmet veren tarihi konağın İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek Kütahya İl Müftülüğüne tahsis edildiğini belirten İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, “Yakın zamanda faaliyete geçti ama yakın zamanda burası hanımlarımıza, gençlerimize yönelik haftanın her günü farklı programları gerçekleştirdiğimiz bir mekan oldu. Bize destek veren başta Valimiz Ahmet Hamdi Nayir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kütahya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim Argun, “Böyle bir geleneği devam ettiriyor olmanız şehir eşrafı olarak çok önem arz ediyor. Osmanlı’da hem havasın hem avamın ayrı ayrı haftalık sohbetleri, takip ettiği kitap olurmuş. Havas Şifa-i Şerif takip ederken, avam Muhammediye ve Ahmediye takip edermiş. Daha da ilim ve irfan ehli insanlar Mesnevi okurlarmış. Dolayısıyla ben de Kütahya’da İslam medeniyetimizin üç ayağı olan zevk-i selim, akl-ı selim ve kalb-i selimi mülki ve idari amirler, akademi camiası ve üniversite camiamızla beraber ihya etme faaliyetlerini müşahede ettim, çok memnun oldum. Sizin burada valiliğimiz, üniversitemiz ve müftülüğümüzün ortaklaşa yürütmüş olduğu bu ilim ve irfan harekatı takdire şayan” diye konuştu. (EFE)