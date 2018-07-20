Yunuslar’a halı saha

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yunuslar köyünde yapımı tamamlanan halı saha düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük, İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Özer, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Gediz Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Bünyamin Türer, Yunuslar Köy Muhtarı Hidayet Aydın ve köy halkı katıldı.

Halı sahanın köy halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Gediz Kaymakamı Muhammet Önder; "Köyümüzdeki gençlerimizin sosyal ve kültürel yönden gelişimini sağlamak, sosyal aktivitelerine yardımcı olmak için yapılan sahamız köyümüze hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’nin birçok alanda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Önder, "Büyük şehirlerdeki imkanların bir çoğunun, ülkemizin en ücra yerlerine, en uzak köylerine kadar geldiğini görebiliyoruz. Sahanın emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Halı sahanın açılışını yapan Kaymakam Önder daha sonra, Yunuslarlı gençlerle maç yaptı. (RB-EFE)